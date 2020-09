von Ulrike Langer

Eine schwarze Schwimmerin springt vom Startblock und läuft als weiße Sprinterin los. Eine Volleyballerin wendet ihren Rollstuhl und vollendet als Basketballerin die Drehung. Die jüngste Profi-Skaterin der Welt, Sky Brown, setzt auf ihrem Skateboard in der Halfpipe zum Sprung an und landet mit ihrem Surfboard auf einer Welle. Ein Tennisball wird während des Lockdowns von einem Kind über das Netz geschlagen und von einer Spielerin auf einem Hausdach in Italien pariert. Ein kniender Colin Kaepernick verwandelt sich in komplette Football-, Basketball und Baseball-Teams auf den Knien.