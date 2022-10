© Rheingold Institut Stephan Grünewald, Rheingold Institut

Die Konsumentenseele leidet. Die Krisenstimmung der deutschen Wirtschaft drückt auf die Stimmung vieler Menschen. In der Folge passen sie ihr Konsumverhalten an. Sie kaufen weniger, sie kaufen billiger, sie kaufen überhaupt nicht mehr. Das Kölner Rheingold Institut hat in tiefenpsychologischen Interviews die Motive der Menschen untersucht und herausgefunden: In unbestimmten Zeiten wie diesen müssen Unternehmen und Marken genau auf ihre Tonalität achten. Denn die Menschen brauchen jetzt eine besondere Art des Zuspruchs und des Mutmachens.