Mobile Gaming erfreut sich wachsender Beliebtheit - damit wachsen auch die Umsätze

von Ingo Rentz

Mobile Games spielen im E-Sports wirtschaftlich eine große Rolle. Bis 2025 wird gut ein Drittel aller weltweiten E-Sports-Umsätze mit Spielen erzielt, die nur über Smartphone oder Tablet konsumiert werden. Zu diesem Ergebnis kommen die Agentur OMG Fuse und Statista in dem Marktausblick "The Evolution of Mobile Esports".