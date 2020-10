© Omnicom Media Group Germany Sascha Jansen ist Chief Digital Officer der OMG in Deutschland und Managing Director von Resolution Media

Die Performance-Marketing-Agentur Resolution Media legt die neue Ausgabe ihres "German Digital Advertising Latecast" vor. In dem Report sagt die Agentur aus der Omnicom Media Group Germany (OMG) die ungefähre Größe des digitalen Werbemarktes in Deutschland in diesem Jahr vorher - und zwar über die vom Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) erhobenen Display-Umsätze hinaus.