Die nachgefragtesten Berufsfelder

Berufsfeld Offene Stellen auf Glassdoor 1. Marketing 48.000 2. Machine Learning 2.600 3. Finance 11.000 4. Human Resources 14.000 5. Supply Chain 8.000 6. Einkauf 21.000 7. Maschinenbau 26.000 8. Business Development 2.500 9. Logistik 6.000 10. IT 8000

Quelle: Glassdoor

Die 15 nachgefragtesten Berufe

Rang Berufsbild Offene Stellen Grundgehalt in € 1 Data Scientist 2500 60.000 2 Projekt Manager*in 10.000 68.000 3 Produkt Manager*in 9000 71.000 4 Software Entwickler*in 6000 58.000 5 Controller*in 2300 58.000 6 Ingenieur*in 23.000 57.000 7 Product Owner 11.500 68.000 8 Data Analyst 4500 50.000 9 UX Designer*in 2000 50.000 10 Account Manager*in 16.000 45.000 11 Personalreferent*in 2000 58.000 12 Business Analyst 9000 52.000 13 Key Account Manager*in 11.000 65.000 14 Graphic Designer*in 1500 40.000 15 Sales Manager*in 15.500 57.000

Quelle: Glassdoor

Methodik Für diese Auswertung wurden mehr als 500.000 Suchanfragen von Jobsuchenden aus Deutschland vom Glassdoor Economic Research Team im Zeitraum vom 1.–30. Juni 2019 analysiert. Die Ranglisten wurden auf Basis von Klick-Anzahl auf Stellenanzeigen nach Eingabe der obigen Suchwörter erstellt.

Welche Berufe und Berufsfelder sind derzeit besonders angesagt? Antworten auf diese Frage liefert ein aktuelles Ranking von Glassdoor, das HORIZONT Online vorliegt. Für die Analyse hat der Job- und Recruiting-Spezialist im Juni 2019 mehr als 500.000 Suchanfragen von deutschen Jobsuchenden auf der eigenen Plattform ausgewertet. Das Ergebnis: Marketing ist das Berufsfeld, das mit Abstand am häufigsten nachgefragt wird. An zweiter Stelle rangiert Machine Learning, gefolgt von Finance, Human Resources und Supply Chain.Die große Nachfrage nach Marketing-Jobs korrespondiert mit dem Angebot. Laut Glassdoor gibt es auf der Plattform derzeit im Marketing die meisten Jobangebote - nämlich 48.000. Zum Vergleich: Im Bereich Machine Learning sind lediglich rund 2600 Stellen ausgeschrieben, im Finance-Bereich immerhin 11.000.Dass aktuell viele Jobsuchende nach Stellen im Marketing suchen, zeigt auch das Ranking der 15 nachgefragtesten Berufe. Vom Projekt-, Produkt- und Account-Manager über den Sales-Manager bis hin zum Graphic Designer sind eine ganze Reihe Werbe- und Marketingprofessionen in der Rangliste vertreten. Dass vor allem die Berufe Projekt Manager und Produkt Manager begehrt sind, könnte auch am Gehalt liegen, das im Schnitt gezahlt wird. Denn das ist mit 71.000 Euro für Produkt Manager und 68.000 Euro für Projekt Manager mit am höchsten.Auch Tech-Jobs liegen im Trend. So gehören Software Entwickler, Product Owner, Data Analysten und UX Designer zu den Berufen, nach denen am häufigsten gesucht wird. Auch die Berufe Projekt und Produkt Manager, die auf den Plätzen 2 und 3 der Rangliste liegen, sind oft im digitalen Bereich angesiedelt.Mit Abstand die meisten Klicks von Jobsuchenden auf Glassdoor erhält allerdings das Berufsbild Data Scientist. Diese Datenspezialisten analysieren und verarbeiten in Echtzeit große Datenmengen aus verschiedenen Quellen, um zum Beispiel über potenzielle Kunden oder Markttrends wichtige Informationen zu erlangen. Alleine auf Glassdoor gibt es derzeit mehr als 2.500 offene Stellen mit dieser Berufsbezeichnung.Was die auf der Nachfrage beruhenden Rankings freilich nicht zeigen ist, wie zukunftssicher die unterschiedlichen Berufe sind. Eine Frage, die sich durchaus aufdrängt. Denn obwohl die Deutsche Bank erst kürzlich angekündigt hat, 20.000 Mitarbeiter zu entlassen, belegt Finance im Berufsfeld-Ranking den 3. Platz. Doch auch darauf haben die Experten von Glassdoor eine Antwort. "Digital, kreativ oder zwischenmenschlich – das sind drei wesentliche Eigenschaften für zukunftsfähige Berufe", sagt Felix Altmann. Der Manager, der als Arbeitsmarktexperte bei Glassdoor tätig ist, begründet das damit, weil zum einen der digitale Wandel in vollem Gange ist und für seine Umsetzung dringend Personal benötigt wird. "Andererseits werden typisch menschliche Eigenschaften – wie Kreativität und Einfühlungsvermögen – immer wichtiger, da sie in der Form noch nicht durch Algorithmen abzubilden sind", sagt Altmann. mas