Die gute alte Excel-Liste reicht im modernen Marketing nicht mehr aus

Daten sind im Marketing ein Dauerthema. Seit Jahren. Doch obwohl die Branche um deren Bedeutung weiß, ist es hierzulande nicht so weit her mit der Datenreadiness. Das zeigt ein Blick in den akutellen Marketing Tech Monitor. Gerade mal acht Prozent der Studienteilnehmer sehen sich in Bezug auf Technologien und Datenstrategien gut vorbereitet. Die Gründe dafür sind vielfältig.