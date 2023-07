MarketingTechLab GmbH

Zum fünften Mal erscheint 2023 der Marketing Tech Monitor. Die Studie zeigt, dass die Budgets dafür steigen, aber dass nach wie vor große Herausforderungen zu meistern sind

Marketing-Tech gewinnt in der DACH-Region allmählich an Tempo. Nach den Zahlen des Marketing Tech Monitors 2023 fahren die Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Budgets hoch und investieren verstärkt in Systeme. Doch nicht alles läuft schon rund.

Innerhalb des Marketingbudgets nehmen die Ausgaben für Marketing-Technologie weiter zu. Bereits heute setzen 80 Prozent der Unternehmen ein Zehnt