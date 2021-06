Die Corona-Pandemie ist ein Boost für die Digitalisierung. Das konnte man in den vergangenen Wochen nahezu in jedem Fachtitel und Wirtschaftsmagazin lesen. Doch so boostig geht es dann bei genauerem Hinschauen dann doch nicht zu. Zumindest nicht, was das Thema Marketing Tech angeht. Schaut man sich die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors 2021 an, dann ist da viel Evolution und wenig Revolution. Und so müssen Ralf Strauß, Managing Partner des Marketing Tech Lab und im Nebenberuf Präsident des Deutschen Marketing Verbands und seine beiden Mit-Autorinnen Kerstin Clessienne, Managing Partner Marketing Tech Lab, und Kerstin Pape, Managing Director Marketing Tech Lab, bei der Vorstellung gestern nicht in künstliche Schnappatmung verfallen.