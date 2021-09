Der Einsatz von Marketing Tech gehört zu den großen strategischen Aufgaben im Marketing. Coop Schweiz gehört hier in der DACH-Region zu den Vorbildern. Das bekam das Unternehmen auch in dieser Woche von der Marketing-Community bestätigt. Der Handelsriese ist der erste Preisträger des Marketing Tech Awards, der auf dem Marketing Tech Summit seine Premiere feierte.



Coop bekam die Auszeichnung für den Aufbau einer neuen Software-Architektur, des so genannten Tech Stack. Dabei überzeugte das Auditorium vor allem der Ansatz, das Ganze aus der Perspektive der konkreten Zielsetzung und Geschäftsstrategie voranzutreiben und nicht alleine aus der Technologie heraus. So gelang die Verschmelzung der Offline- und Online-Daten, mittels derer sich eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden umsetzen lässt.Coop war von einer Expertenjury nebenundin das Finale gewählt worden. Hier musste jeder aus dem Trio den Teilnehmern des Marketing Tech Summits sein Konzept in einem zehnminütigen Pitch live präsentieren, anschließend stimmte das Auditorium darüber ab. „Mit dem Marketing Tech Award und seinem Fokus auf die Planung der künftigen Software-Bebauung möchten wir Unternehmen Inspiration und vor allem praxisnahe Starthilfe in Richtung Data-Driven Marketing geben“, erklärt, Managing Partner und Gründer des Marketing Tech Lab, die Motivation hinter dem Preis. Der ehemalige SAP- und VW-Marketingentscheider und Präsident des Deutschen Marketing Verbands gehört zu den internationalen Experten bei dem Thema. Der Bedarf an Orientierung ist groß: Rund 20 Milliarden Euro werden deutsche Unternehmen bis 2025 in ihre Marketing-Technologien investieren müssen. Das haben Berechnungen anhand der Branchenbefragung "Marketing Tech Monitor 2021" ergeben. Viele Unternehmen wissen laut der Befragung jedoch nicht, wie sie die Digitalisierung ihres Marketings angehen sollen. Dass die Entwicklung einer Marketing Tech Strategie viel Aufwand und Zeit bedeutet, weiss auch Adrian Steiger. „Für uns ist dies eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg und auch die Belohnung für das ganze Team, das während der vergangenen zwei Jahre intensiv daran gearbeitet hat", sagt der Leiter Leiter Digitales Marketing/CRM/Data Analytics bei Coop.Otto bekam für seinen Ansatz das Prädikat „technologisch führend“ verliehen. Das E-Commerce-Unternehmen hat eigenentwickelte Systeme und mehrere proprietären Tools kombiniert, zudem arbeiten beim Marketing Tech verschiedene Fachbereiche zusammen. Ziel war es, das steigende Produktangebot sowie die zahlreichen Kampagnen-Setups und Marketingprozesse über verschiedene Kanäle hinweg zu optimieren.Der Direktversicherer HUK24 entwickelte seine Strategie konsequent anhand der Entscheidungsphasen potenzieller Kunden. Prämiert hat die Jury dabei vor allem die Entwicklungsleistung hinter einem solchen digitalen Bebauungsplan. Denn dies sei eine der drängenden Aufgaben, die Marketing-Verantwortliche in den nächsten Jahren bewältigen müssten.