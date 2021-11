© MTP Volles Haus bei einer früheren Ausgabe der Marketing Horizonte

Es dürfte der wohl größte Fachkrongress in Deutschland sein, den eine Nachwuchsorganisation auf die Beine stellt. Der Kongress Marketing Horizont vom studentischen Verein Marketing zwischen Theorie und Praxis, kurz MTP. am 1. und 2. Dezember geht der Event in Münster über die Bühne - live mit 2G und virtuell.