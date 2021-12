© imago / Norbert Schmidt Julian Reichelt

Und wieder geht ein Jahr zu Ende, das im Rückblick leider als ziemlich bescheidenes Pandemiejahr in Erinnerung bleiben wird. Auch wenn sich die Corona-Lage zwischenzeitlich etwas entspannt hatte - Verbraucher und Unternehmen hatten auch 2021 massiv unter dem Virus zu leiden. Nichtsdestotrotz gingen die Geschäfte weiter und es wurden relevante Debatten geführt - natürlich auch in der Medien- und Werbeindustrie, in der so einiges los war. Einen Überblick bieten unsere besten 21 Zitate des Jahres 2021.