Marketing for Future – am Abend des 24. Juni wurden zum zweiten Mal die Preise in einem Wettbewerb verliehen, der Marketing zu einer Kraft gegen den Klimawandel machen will. Einziger Goldpreisträger des Abends war Ebay für seinen Werbefilm "Lass uns Handeln". Die Jury hatte in diesem Jahr die Auswahl unter 20 Kandidaten zu treffen, die es auf die Shortlist geschafft hatten. Und der offensichtlichste Unterschied zum Vorjahr: Unter den Bewerben befanden sich zahlreiche Projekte aus dem Werbe-Mainstream.