Ach, das wäre schön: "Wir möchten in einer Welt leben, in der sich klimapositives Verhalten leicht anfühlt und cool aussieht." Und wie soll das gehen? Mit Marketing!









Der Mann hinter dieser steilen These ist Jan Pechmann, der in der Branche als Vordenker gilt und den Ruf hat, mit Vorliebe dicke Bretter zu bohren. Jetzt hat er ein besonders ambitioniertes Projekt auf die Beine gestellt: das "Bündnis für klimapolitisches Verhalten e.V." und eben den Marketing Future Award, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird (Einsendeschluss ist der 15. März, alle Informationen unter www.m4f.me ). Was Pechmann schon mal gelungen ist, ist die Zusammenstellung einer starken Jury. Als Juryleiter fungiert Peter John Mahrenholz, zum Gremium selbst gehören Manager aus Unternehmen wie Unilever, Rügenwalder, Gerolsteiner, Deutsche Bahn, Porsche, Otto, Katjes und Grabarz & Partner. Mit an Bord sind auch Professoren, Vertreter von Stiftungen und Jens Lönnecker von Rheingold-Salon.

Was einen schon mal für Pechmann und sein Projekt einnimmt, sind seine Texte, die einige Wucht entfalten.

Seine zentrale These formulierte er in einem Beitrag für die Absatzwirtschaft so:



In der Vergangenheit haben wir Menschen ernsthaft Glauben gemacht, Zigaretten seien der Inbegriff von Coolness, SUVs ließen unser Leben abenteuerlicher werden und Mineralwasser schmeckt nur, wenn es aus Flaschen kommt. Marketing ist eine mächtige Kraft. Es ist an der Zeit, sie für die Zukunft einzusetzen."





Das klingt so altmodisch wie modern. Altmodisch, weil: Marketing und Werbung als Teil der (Pop-) Kultur zu begreifen, gilt in der Big-Data-Welt als Konzept von gestern - statt auf große Botschaften, mit denen man ins Bewusste und Unbewusste der Menschen eindringt, propagiert man heute lieber "Dialoge auf Augenhöhe", Targeting und individualisierte Botschaften, die man irgendwo auf einer imaginären Customer Journey platziert.





Modern, weil: Die neue Sehnsucht nach großen, verbindenden Geschichten, ist fast mit Händen zu greifen - nach einem Jahrzehnt, in dem es vor allem um die narzisstische Ausstellung des eigenen Ichs und die Kunst der Selbstoptimierung ging. Diese Sehnsucht, das war zuletzt auf dem Medienkongress von HORIZONT zu spüren, ergreift nun auch immer mehr Menschen in der Werbe- und Medienwelt.





Dennoch kann man die Sache auch kritisch sehen. Pechmann geht es "um nicht weniger als die Beschleunigung positiven Wandels - mit den Mitteln des Marketings." Zwar hat es etwas Befreiendes, Marketing aus seinen selbst geschaffenen Filterblasen zu retten und neben "dem kommerziellen Auftrag der Absatzförderung" auch gesellschaftliche Themen wie den Kampf gegen den Klimawandel auf die Agenda zu heben. Was dabei aber droht, ist eine Überhöhung des Marketings durch das Marketing.





Von professionellen Markenberatern wird ja gerne die These vertreten: Wenn Politik, Hochkultur und Kirchen an Glaubwürdigkeit und gesellschaftlicher Bindungskraft verlieren, müssen eben Marken und Marketing einspringen - es ist diese sattsam bekannte Rede von den (angeblichen) „Leuchttürmen“. In Wahrheit ist das aber nicht nur eine falsche, sondern nachgerade gefährliche Sicht der Dinge. Die wirklich großen Fragen in einer Gesellschaft müssen auch heute und in Zukunft politisch gelöst werden - und nicht marketingtechnisch. Eine mögliche Erodierung demokratischer Institutionen ist keine Chance für Unternehmen und Marken, beherzt in die Bresche zu springen, sondern ein Problem für die Gesellschaft als Ganzes.





Wie auch immer, begrüßenswert ist Deutschlands erster Preis für klimapolitisches Marketing allemal - und es ist zu wünschen, dass er tatsächlich durchdringt und eine gewisse Sichtbarkeit erreicht. Dass das keine leichte Übung sein wird, ist Pechmann sehr wohl bewusst: "Wir wissen, dass es vielleicht noch nicht viel zu feiern und prämieren gibt. Aber das ist gerade der Grund, warum wir diesen Award als Plattform brauchen!" Pechmann meint es ernst, sein Marketing-Preis soll mehr sein als ein weiteres Marketing-Kunststück.





Der Preis wird übrigens in fünf Kategorien verliehen. Und die tragen alle schöne Bezeichnungen:



Know the Score

Start small but start!

What’s in for me?

Hot Shit

No excuses