Wie Wonder Waffel mit "Gratis Kaffee für Ungeimpfte" sein Image ramponiert

© Screenshot Twitter Mit diesem Werbepost setzte sich Wonder Waffel in die Nesseln

Wenn es derzeit eine Kontroverse gibt, die gesellschaftliches Spaltungspotenzial hat und vielen Verbrauchern die Zornesröte ins Gesicht treibt, dann jene um die Corona-Impfung und die nun drohenden weiteren Kontaktbeschränkungen. Dass Marken mit dem Thema daher behutsam umgehen sollten, liegt eigentlich auf der Hand. Was passiert, wenn dies nicht geschieht, kann man aktuell am Beispiel Wonder Waffel beobachten. Die Franchise-Kette warb mit einem "Gratis Kaffee für Ungeimpfte" - und wurde förmlich von einem Proteststurm überrollt.