Neu in den Beirat gewählt wurden Katharina Starlay (Starlay*), Olaf Deneberger (Liquid) und Niko Gültig (Crossmark). Wiedergewählt wurden unter anderem Vizepräsident Markus Gotta, Geschäftsführer der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint, Gunar Bergemann (Maritim Hotel), Alicja Feltens (BCW Germany), Annette Feyh (Hyundai) sowie Holger Lutz (HKS 13) und Ralf Strehlau (Anxo)."Ich freue mich über dieses tolle Team. Wir haben so viel vor und möchten jetzt die Weichen stellen für einen starken und aktiven Marketing Club Frankfurt, der in der Kreativwirtschaft und für die Themen des neuen Frankfurts engagiert eintreten wird", sagt Montanini, der auch dem Aufsichtsrat von Fußball-Bundesligst Eintracht Frankfurt angehört.Für den Marketing Club Frankfurt hat der wiedergewählte Präsident das Ziel ausgegeben, "vielseitiger, innovativer, weiblicher und auch jünger zu werden". So wurde im vorigen Jahr ein eigener Vorstandsposten für die Belange weiblicher Mitgleider eingerichtet . Der Frankfurter Marketingclub wurde vor 66 Jahren gegründet und ist heute Teil des Berufsverbandes für das Marketing-Management und nach eigenen Angaben Marktführer unter den 65 Clubs im Deutschen Marketing Verband. hor