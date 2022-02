Wie das Unternehmen mitteilt, ist inzwischen bei 75 Prozent der relevanten Marketing-Automation-Systeme auch das klassische Print-Mailing integriert. So lassen sich physische Mailings nahtlos in die Steuerung der Customer Journey und den Kaufprozess integrieren. Mit Salesforce gewinnt die Deutsche Post nun einen weiteren Partner für die Marketing Automation. Künftig können Werbungtreibende Print-Mailings einfach über die Marketing Cloud von Salesforce in ihre Kampagnen zu integrieren.





In diesem Zuge gibt es auch eine neue App. Die Anwendung "Print-Mailing Automation" steht Unternehmen ab sofort bei dem Cloud-Marktplatz AppExchange zur Verfügung. Über die App können Marketer direkt auf die Print-Mailing Automation der Deutschen Post zugreifen und die Mailings aus der Salesforce Marketing Cloud heraus verschicken. Weitere Abstimmungen mit Druckereien, Agenturen oder Einkauf sind nicht erforderlich.



"Durch die Integration in Salesforce können wir die Verfügbarkeit des Print-Mailings in Marketing Automation Systemen weiter ausbauen", sagt Lars Schlimbach, Partner-Management & -Development Dialogmarketing bei der Deutschen Post. "Damit können sie ihre Print-Mailing-Kampagnen in die digitale Kundenansprache integrieren und sie zudem individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten – und damit die Effizienz und Wirkung steigern."

