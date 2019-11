Geoffrey Zakarian den Gästen zeigen, wie man das perfekte Frühstück oder Abendessen zubereitet. Auch Soulfood-Queen und TV-Moderatorin Tanya Holland wird ihr liebstes Nutella-Frühstück servieren.



Die Pfannkuchen-Künstler DanCakes bereiten mit den Gästen darüber hinaus ganz besondere Kreationen zu, die den Gästen die Nutella-Botschaft vermitteln sollen: Nämlich dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist.

Das Pop-up-Hotel im kalifornischen Napa Valley soll nur drei Tage geöffnet haben, nämlich vom 10. bis zum 12. Januar 2020 - und nicht jeder kann es besuchen. Wer an jenem Wochenende im "Hotel Nutella" wohnen darf, wird über ein Gewinnspiel entschieden. Die Teilnehmer müssen dazu ein kurzes Video von 60 Sekunden oder weniger einreichen, in dem sie ihre Leidenschaft für Nutella zeigen und erklären.Deutsche Nutella-Fans, die jetzt schon die Smartphone-Kameras geöffnet haben, brauchen sich aber gar nicht erst zu bemühen: An der Verlosung können nur Personen teilnehmen, die ihren Wohnsitz in einem der Bundesstaaten der USA haben. Doch auch so dürfte das "Hotel Nutella" eine Aktion sein, die Verbraucher auf der ganzen Welt anspricht: Das Interieur ist Medienberichten zufolge komplett im Stil der Marke gehalten, vom Kissen bis zur Tapete. Und natürlich gibt es jede Menge Nutella-basierte Speisen. So wird Star-Koch"Das Hotella Nutella interpretiert die Freude an einem Hotelaufenthalt neu durch ein besonderes Frühstückserlebnis, bei dem die Fans Nutella auf neue und andere Weise genießen können", sagt, Vice President Marketing bei Nutella North America. "Wir hoffen, dass unsere Gäste lernen, wie sie die Magie von Hotella Nutella zu Hause nachbilden können und wir wollen ihnen mehr Gelegenheit geben, sich mit Freunden und der Familie zu treffen, um ein besonderes Frühstück zu genießen." ire