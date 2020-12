Insgesamt stehen sechs Namen auf der Liste. Ausgewählt hat Forrester sie laut Chefanalytiker Dipanjan Chatterjee durch eigene Beobachtungen und Gesprächen mit anderen Markenexperten, unter anderem von BrandZ, Interbrand und McKinsey. Die Top-Marken zeichnen sich demnach durch konsequentes Investment in den Markenaufbau vor und während der Pandemie sowie die Stärkung der Rolle der Verbraucher aus. Letzteres bedeute, Kunden in den Markenaufbau einzubeziehen und so für organisches Wachstum zu sorgen.