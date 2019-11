Lemonade, das Ende 2016 mit Mieter- und Hausversicherungen in den USA startete und dort bislang nach eigenen Angaben mehr als 500.000 Kunden gewinnen konnte, hatte sich erst im April in einer neuen Finanzierungsrunde weitere 300 Millionen US-Dollar für seine Expansion gesichert. Ein Markt, den die Gründer Daniel Schreiber und Shai Wininger auf dem Radar hatten, war Deutschland, wo das für seine pinke Farbe bekannte israelisch-amerikanische Unternehmen im Juni an den Start ging.



© Lemonaid

Diese Farben beansprucht die Telekom laut Lemonaid für sich

© Deutsche Telekom

Neben dem "T" ist Magenta das Aushängeschild der Telekom

Was Schreiber und Wininger indes gar nicht gefiel, war die Einstweilige Verfügung, die dem Unternehmen bereits im Juni zugestellt wurde. In dieser forderte die Telekom Lemonade auf, die Farbe Pink - dieser Farbton wird teils synonym zu Magenta verwendet und ist ebenfalls von der Telekom geschützt (siehe Bild unten) - aus all ihren Assets zu entfernen, da es sich um eine geschützte Farbmarke handele."Zuerst dachten wir, es handelt sich um einen Scherz", sagt Lemonade-COO und Mitgründer Wininger. "Die weltweite Monopolisierung der Farbe Pink in allen Ausprägungen würde man eher einem Bösewicht in einem Disney-Zeichentrickfilm zutrauen", so Wininger weiter.Doch die Telekom scherzt bekanntlich nicht. Weshalb Lemonade der Aufforderung auch zunächst nachkam. So wurden die vom Gericht angeordneten Änderungen vorläufig vorgenommen. Eine Vereinbarung mit der Deutschen Telekom unterschrieben die Lemonade -Chefs aber nicht. Stattdessen fiel die Entscheidung, den Anspruch der Telekom über die Farbe Pink anzufechten.Den Worten folgen nun Taten. Wie Lemonade mitteilt, hat das Versicherungsunternehmen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) beantragt, dass die Farbmarke "Magenta" für nichtig erklärt wird. Zudem habe das Unternehmen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) den Antrag gestellt, dass der Anspruch der Deutschen Telekom auf die Farbe "Magenta" im Versicherungsbereich widerrufen wird.Lemonade sieht sich im Farbmarkenstreit mit der Telekom im Recht. So verwende das Unternehmen die Farbe Pink seit der Gründung im Jahr 2015 prominent. Das gilt auch für die Werbung. Allein die Instagram-Kampagne , bei der Hunderte von Alltagsgegenständen in pinke Farbe getaucht werden, sei in den letzten Monaten 18 Millionen Mal angeschaut worden. Aus Sicht von Lemonade ist daher die Farbe Pink im Versicherungsmarkt sehr eng mit der eigenen Marke verbunden. Die Telekom sei dagegen nicht lizenziert, in der regulierten Versicherungsbranche tätig zu sein. Daher stünden die beiden Unternehmen in keiner Weise im Wettbewerb zueinander, heißt es in einer Mitteilung.Die Telekom sieht das naturgemäß völlig anders. "Die Telekom respektiert die Markenrechte aller, erwartet aber von anderen, dass sie dies auch tun", erklärt ein Sprecher gegenüber HORIZONT Online. Die Farbe Magenta sei wie das Unternehmenslogo "T" und weitere Markenelemente als Marke der Deutschen Telekom eingetragen. Zudem werde die Telekom über die Farbe Magenta deutlich erkannt und erinnert – "und das über das klassische Branchenumfeld hinaus", so der Sprecher weiter. Die Farbe trage daher in einem signifikanten Maße zum Erreichen des Unternehmenserfolges bei. Zum weiteren Verlauf der juristischen Auseinandersetzung mit Lemonade äußert sich die Telekom nicht. Man wolle zunächst die endgültige Entscheidung abwarten, heißt es. mas