© CD Die Pflegemarke CD bekommt einen frischeren Look.

Ältere Semester erinnern sich: "An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD" ist ein Slogan, der seit seiner Einführung 1971 zum geflügelten Wort geworden ist. Jetzt bekommt die Körperpflegemarke, die nie auf einen anderen Claim gesetzt hat, einen modernen Markenauftritt: Die Agentur You setzt sie neu in Szene und baut dabei auf den mehr als aktuellen Trend "Clean Beauty".