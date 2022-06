Schleich will der Beginn unendlicher Geschichten sein

© Schleich Beim Spiel von Kindern ist alles möglich.

Die Spielfiguren von Schleich, vom Haushund bis zum Dinosaurier, sind alles andere als anschmiegsam. Trotzdem erfreuen sie sich in deutschen Kinderzimmern größter Beliebtheit. In anderen Märkten sind sie weniger bekannt. Ein Grund für Schleich, sich komplett neu aufzustellen. Den Relaunch begleitet erstmals in der 87-Jährigen Firmengeschichte eine globale Brandingkampagne.