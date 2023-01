Das klare Versprechen "The place to taste" zu sein, steht in der Kommunikation gezielt im Mittelpunkt. Unter diesem Motto will sich Aboutfood eine neue Identität aneignen beziehungsweise die alte Identität von Foodist auf den neuen Markennamen übertragen.Denn auch zuvor war das Angebot schon auf Food Fans und ausgerichtet, die Lust auf das besondere Produkt haben.

Aboutfood - Ballon

Kreativ in Szene gesetzt hat Brinkertlück diesen Anspruch auf ungewöhnliche Weise: Objekte, denen man sich üblicherweise selten mit der Zunge nähert - ein Kaktus, ein Bilderrahmen, ein Ballon - werden von Personen genüsslich abgeleckt. "Du probierst gerne Neues?" fragt der Text auf den Motiven und in den Clips.Zu sehen sind die deutschlandweit auf City-Light-Postern, auf Online-Bannern und über Social-Media-Kanäle."Mit der Launch-Kampagne richten wir uns an Geschmacksabenteurer, Menschen, die neugierig auf Neues und Leckeres sind", sagt Theresa Gramckow, Creative Director bei Brinkertlück. Die visuelle Umsetzung unterstütze dies auf einfach, plakative und merkfähige Weise.Neuer Name, neue Kampagne - doch die Intention von Aboutfood bleibt die alte: Ziel ist es, neuen Food-Marken eine Chance zu geben, die sonst an den hohen Hürden der Markteinführung scheitern, weil es sich möglicherweise um kleine Manufakturen oder Nischenprodukte handelt. "Wir verstehen uns weiterhin als Marktplatz für alle Start-ups aus dem Lebensmittelbereich", erklärt Wichard von Alvensleben, Chief Marketing Officer von Aboutfood.