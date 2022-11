© Swisscom Das Samsung-Smartphone S20 5G.

Das südkoreanische Unternehmen Samsung ist in diesem Jahr weltweit der Markenliebling der Verbraucher. Damit verdrängt der Elektronikhersteller den amerikanischen Datenkonzern Google, der das "Global Best Brand Ranking" des Marktforschungsunternehmens Yougov in den beiden Vorjahren angeführt hat, auf den zweiten Platz. In der aktuellen Auswertung hat Samsung einen Score-Wert von 127 erreicht, während Google auf 106 kommt.