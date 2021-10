Fenty Beauty, Huda Beauty, Rare Beauty, Laneige und Milk gehören zu den ersten Marken, die der Omnichannel-Händler auf die Plattform des Modespezialisten stellt. Außerdem bietet Sephora seine eigene nachhaltigere Kollektion "Good For" an, um damit auch den Ambitionen von Zalando zu entsprechen: Der Modehändler intensiviert seit geraumer Zeit sein Angebot an nachhaltigen und inklusiven Produkten, sowohl im Bereich Fashion als auch in Beauty.

© Zalando

Selbstausdruck und Identität stehen im Mittelpunkt der Kampagne.

Unterstützt wird der von Zalando als "Meilenstein" bezeichnete Schritt mit einer eigenen Beauty-Kampagne unter dem Motto "Hey beauty, you're home", die Selbstausdruck, Identität und Wohlfühlen vermitteln soll. Ausgespielt wird sie auf allen Kanälen: als Onlineverlängerung, in Social Media sowohl als Paid als auch Owned Content, Out of Home und Digital Out of Home sowie auf den eigenen Sites und über die Zalando-App. Beteiligt waren an der Kampagne die Agenturen(Creative) and(Produktion).Das Ziel der Partnerschaft scheint klar zu sein: Für Sephora geht es mit dem Schritt ins Partnerprogramm darum, sich noch stärker gegen Marktkonkurrenten wie Douglas, Flaconi und Co zu etablieren. Zalando indes will sich mit dem weiteren Ausbau seines Beautysortiments noch intensiver um sein Bestrehben kümmern, wichtigste Mode- und Kosmetikplattform zu werden."Unser Ziel ist es, die erste Anlaufstelle für Mode und Beauty für 45 Millionen Kund*innen zu werden, indem wir ihnen das relevanteste Fashion- und Beautysortiment auf einer einzigen Plattform anbieten", erklärt Joanna Rogers, VP Beauty bei Zalando. Zum strategischen Ausbau eines nahtlosen Online-Erlebnisses gehört darum auch, dass neue Funktionen eingeführt werden, unter anderem ein Wunschzettel speziell für Beauty-Produkte. son