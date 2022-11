DAZN und Indeed setzen sich für mehr Diversität hinter dem Mikro ein

© DAZN/Indeed Mika Kaul hat im genderneutralen Bewerbungsprozess überzeugt. Bald wird sie bei DAZN American Football kommentieren.

Die Live-Sportberichterstattung hat ein Diversitätsproblem: Auf den Kommentatorenplätzen sitzen fast immer Männer. Das gilt auch für den Streamingdienst DAZN. Doch das Unternehmen will etwas ändern und ist gemeinsam mit Indeed auf die Suche gegangen. Den Bewerbungs- und Auswahlprozess kann man in einer Dokumentation miterleben. Die Partner nutzen diese, um die Problematik zu thematisieren - und fürs Image.