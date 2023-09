ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Für das Bewerben seiner Winterprodukte hat sich der Discounter-Riese Aldi Nord Musiker Ski Aggu ins Boot geholt.

Spekulatius, Lebkuchen und Zimtsterne: Diese beliebten Winterleckereien landen gefühlt immer früher in den Regalen der hiesigen Supermärkte. Auch Aldi Nord will seine winterlichen Eigenprodukte in diesem Jahr bereits im Spätsommer bewerben und hat sich dafür Rapper Ski Aggu ins Boot geholt.

Ab heute ist es wieder soweit: Aldi Nord bringt sein Weihnachtssortiment unter der Eigenmarke Wintertraum in die Filialen. Doch dieses Jahr geht der D