© Adidas Den limitierten Forum Low von Capital Bra gibt es im Adidas Berlin Flagship Store, bei Snipes und Footlocker sowie online über die Adidas App Knapp ein Jahr nach dem Start der langfristig angelegten Kooperation mit dem Musiker bringt Adidas Originals jetzt eine limitierte Version des Sneakers "Forum Low" an den Start, der von dem 27-Jährigen selbst entworfen und gestaltet wurde. Der hauptsächlich in weiß-schwarz gehaltene Schuh soll dabei eine Hommage an Capitals Bras Heimatstadt Berlin sein. So ist etwa der Schriftzug "Berlin lebt" nach dem gleichnamigen Album des Rappers auf die Außensohle des Sneakers gedruckt. Auch das Künstlerlogo von Capital Bra sowie der Name seines Labels "Bra Musik" finden sich auf dem Schuh.

Sneaker sind praktisch seit den Anfängen von Rap ein wichtiger Bestandteil der Hiphop-Kultur. Und seit diese im vergangenen Jahrzehnt endgültig im Mainstream angekommen ist, machen immer mehr Marken gemeinsame Sache mit Akteuren aus dem Hiphop-Umfeld. Adidas Originals ist in dieser Kategorie definitiv einer der Vorreiter. Schließlich haben die Rapper von Run DMC schon in den 1980ern Adidas Superstars getragen. Dass die Marke mit den drei Streifen seit dem Frühjahr 2021 mit Capital Bra zusammenarbeit, ist da nur die logische Folge.



"Berlin ist für mich die krasseste Stadt überhaupt. Nirgendwo sonst findet man so viel Kreativität, Leben und Energie auf einmal", sagt Capital Bra. "Mit meinem eigenen Adidas Forum will ich genau das zeigen und meine Heimatstadt Berlin und die Berliner Community feiern."Begleitet wird der Sneakerlaunch von einem cineastischen Kampagnenfilm (Agentur: Neronero, Produktion: 100Blackdolphins), der ab heute in den sozialen Netzwerken zu sehen ist und der "Capi" im urbanen Berlin zeigt. Mit futuristischen Animationen wechselt der Clip immer wieder zwischen der Stadtkulisse, Nahaufnahmen des Sneakers und des Künstlers sowie erzählerisch zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Message: Berlin mit all seinen Facetten übt eine besondere Faszination und einen großen Einfluss auf Capital Bra aus.