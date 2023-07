Vodafone

Vodafone inszeniert sich in der Kampagne "We know" als Menschen-Versteher

Vodafone startet eine neue Werbekampagne, in der sich das Telekommunikationsunternehmen als Versteher der Kundinnen und Kunden inszeniert. In dem neuen Spot "We know", der ab Donnerstag geschaltet wird, tritt das Unternehmen in eine Art Dialog mit verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Situationen.

In dem Vignettenfilm spricht eine Voice-Over-Stimme mit den Menschen in den Szenen. Mal ist es ein Mädchen, das in Ruhe in seinem Zimmer telefoni