Der Bielefelder Kondom-Hersteller Ritex hat in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Zum goldenen Hirschen pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar eine neue Markenkampagne mit zwei Werbespots gestartet. Einen mit einem heterosexuellen und einen mit einem homosexuellen Paar als Protagonisten. Die beiden Paare sind laut Ritex auch im echten Leben liiert. Das selbsterklärte Ziel der Kampagne ist, die Marke im Bewusstsein der relevanten Zielgruppe zu verankern. "Mit Ritex hat man mehr als Sex, vertrauensvollen Sex", lautet dazu der Slogan.



Vertrauen steht bei der neuen Kampagne des Bielefelder Kondom-Herstellers im Mittelpunkt. Die Agentur Zum goldenen Hirschen ist seit Mai 2022 für die Marke tätig. Ziel der neuen Kampagne sei es, den Marken-Hersteller als "Lovebrand Nummer 1" zu positionieren, so die Hamburger in einer Pressemitteilung. Auch die Steigerung der Bekanntheit sowie die Emotionalisierung der Marke stehen auf der Agenda der Kooperation."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den Hirschen und sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam einen starken Hebel gefunden haben, um Ritex auch emotional in der Zielgruppe zu verankern", so Robert Richter, Geschäftsführer von Ritex. Ein Keyvisual des neuen Auftritts ist zudem ein blaues Band, das die Paare als auch die Produkte umschlingt. Das Band soll den Wiedererkennungswert der Kondom-Marke steigern.Der Marken-Hersteller Ritex produziert Kondome und Gleitmittel in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und gehört zu den bekanntesten Marken der Produkt-Kategorie. nk