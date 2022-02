Spotify - Empowered by You

Musiker wie der Rapper RIN teilen ihre Empowerment-Botschaften

Bekannte deutsche Musikerinnen und Musiker stehen im Mittelpunkt der Kampagne

"Empowered by You" heißt der Auftritt, der neben Außenwerbung auch Maßnahmen in Social Media und den Digitalkanälen (Online Video und Display) umfasst. Im Mittelpunkt stehen bekannte Musikerinnen und Musiker wieund, Klima-Aktivistinsowie die berühmten Influencerund. Auf verschiedenen Motiven teilen die Testimonials motivierende Botschaften und ihre persönlichen "Empowerment"-Momente. So sollen insbesondere introvertierte 16- bis 24-Jährige angesprochen und dazu ermutigt werden, stärker miteinander in Kontakt zu treten, voneinander zu lernen und die eigene Stimme zu finden, wie Spotify mitteilt."Viele junge Menschen spüren durch die ständige Präsenz und Selbstdarstellung auf Social Media einen großen Druck, als einzigartig und individuell wahrgenommen zu werden", erklärt, Head of Marketing Spotify GSA. "Eher introvertierte Personen ohne ausgeprägtes Sendungsbewusstsein können es schwer haben, sich Gehör zu verschaffen. Mit 'Empowered by You' können wir ihnen diesen Druck nicht nehmen. Aber wir können ihnen Mut machen, indem wir Menschen zeigen, die sie bewundern und die die Höhen und Tiefen des Lebens kennen. Alle Mitwirkenden der Kampagne haben es trotz Hürden geschafft, ihren Weg zu finden und sich in ihrem eigenen Stil auszudrücken."Die Kampagnenmaßnahmen sind auf Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitch und Youtube zu sehen. Auf Snapchat können Nutzerinnen und Nutzer mit einer Snapchat Lens im Design der Kampagne ausdrücken, wer sie motiviert und andere dazu ermutigen, ebenfalls die eigene Geschichte zu teilen. Zudem hängt ab dem 1. März ein großflächiges Blow-up-Poster am Kottbusser Tor in Berlin, auf dem die Künstlerin Loredana zu sehen ist und die Botschaft der Kampagne vermittelt.Kreativ umgesetzt wurde die Kampagne erneut von Spotifys DACH-Leadagentur. Für Mediastrategie, -planung und -einkauf istzuständig. Die PR-Maßnahmen steuert. tt