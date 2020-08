PokerStars: I'm In

So kündigt PokerStars an, in den kommenden Monaten in den wichtigsten Märkten für sicheres Glücksspiel werben zu wollen. Dabei will der Anbieter auch zeigen, welche Tools er einsetzt, um seine Spieler zu schützen. Der entsprechende TV-Spot soll um digitale Inhalte zum Thema verantwortungsbewusstes Spielen ergänzt werden.Vorher jedoch darf gezockt werden. Im neuen Markenspot wird in schwarz-weißen Bildern und mit rasanter musikalischer Untermalung alles gezeigt, was den Reiz an Online-Spielen ausmacht: Risiko, Nervenkitzel, die Hoffnung auf den ganz großen Gewinn. Der 60-sekündige TV-Spot wird von Maßnahmen in Social Media, Print und Online begleitet.Inspiriert wurde die neue Markenpositionierung von der Pokerstars-Community, sagt, Global Director of Brand, Creative and Communications. Diese bestehe aus "unglaublichen Menschen, die den Spaß im Alltag suchen", so der Pokerstars-Markenchef. "Diese Kampagne spiegelt genau das wider und ruft zudem Gleichgesinnte auf, sich uns auf unserer spannenden und unterhaltsamen Reise anzuschließen.""Bei PokerStars verbinden und unterhalten wir Menschen seit Jahrzehnten", ergänzt, stellvertretende Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit. "Wir wissen, wie wichtig es ist, Menschen zusammenzubringen und ihnen einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie sich gegenseitig herausfordern und Erfahrungen austauschen können. 'I'm In' spiegelt genau das wider. Das neue Erscheinungsbild der Kampagne ist nur der Auftakt. Unser neuer Markenauftritt geht in die Tiefe und umfasst das, was wir als ein Ganzes unseren Kunden bieten und wofür PokerStars über unsere Produkte hinaussteht."PokerStars gehörte zu der kandischen Holding The Stars Group, die vor wenigen Wochen mit der in Dublin registrierten Flutter Entertainment zusammenging. Flutter betreibt Online-Wettangebote wie Paddy Power, Betfair und Skybet. Hierzulande wurde die Marke vor allem durch ihre Werbung mit Boris Becker bekannt. International kamen ebenfalls prominente Markenbotschafter wie etwa Tennis-Profi Rafael Nadal zum Einsatz. ire