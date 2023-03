Schock

Die Welt der Spülen und Armaturen von Schock ist bunt - so bunt wie Iggy Pop.

Das ist Punk: Iggy Pop kehrt in den Bayerischen Wald zurück und wirbt zum zweiten Mal für den Hersteller von Küchenspülen Schock. Thronte er vor zwei Jahren noch mit nacktem Oberkörper mitten im Wald, feiert er dieses mal eine Küchenparty in Schocks "Home of Colourful".

Passend zum vielfältig farbigen Design der Spülen trägt auch die Punk-Legende dieses Mal ein buntes Oberteil: Die nackte Brust wird nun