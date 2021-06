© Lascana Auf Unterschiede kommt es Lascana nicht an - sondern auf Einzigartigkeit.

Diversität, Toleranz und ein respektvoller Umgang miteinander: Diese Werte stehen derzeit hoch im Kurs bei vielen Modemarken. Auch der Lingerie- und Bademodenspezialist Lascana gehört dazu. Zum Pride Month startet das Hamburger Multi-Brand-Label eine Markenkampagne, die zu mehr Menschlichkeit aufruft. Der Claim, der dafür auf satten Regenbogenfarben prangt: "We are not different. We are unique."