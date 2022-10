So nutzen Obi und McDonald's die "The Masked Singer"-Bühne für Product Placement

© © Willi Weber Das Obi-Maskottchen durfte auf der "The Masked Singer"-Bühne auftreten.

Obwohl Pro Sieben in der Vergangenheit die Taktung der Ausstrahlung von "The Masked Singer" auf zwei Staffeln pro Jahr erhöht hatte, scheint sich das Interesse an der inzwischen siebten Staffel kaum abgenutzt zu haben: Die am 1. Oktober zur Primetime ausgestrahlte Auftaktfolge konnte im Schnitt 2,42 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken und setzte sich damit in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich gegen andere Show-Konkurenten durch. Diese Beliebtheit zunutze machen sich nun auch Obi und McDonald's, die beide durch kreative Product Placements in der jetzigen Staffel der erfolgreichen Rateshow vertreten sind.