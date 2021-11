© Engelbert Strauss Die Brüder Henning (l.) und Steffen Strauss leiten das Workwear-Unternehmen in vierter Generation

Die Workwear-Marke Strauss erhält in diesem Jahr das Goldene Brandeisen. Mit dem Preis zeichnet der Marketingclub Frankfurt seit 2006 Unternehmen mit nachhaltigem Markenerfolg aus. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Markengala am Samstag in der Alten Oper in Frankfurt am Main statt. Zu den weiteren Preisträgern gehören das Start-up Vytal, Thomas Gottschalk und Angela Merkel.