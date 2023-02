© Warsteiner Für Warsteiner wird der Kühlschrank zum Tor der endlosen Möglichkeiten

Es ist eines der bekanntesten Fernsehbiere, das Deutschland zu bieten hat, doch in seiner Markenkommunikation ist es sichtbar aus der Zeit gefallen. Das will Warsteiner nun ändern und hat seine Positionierung überarbeitet. Die Kampagne dazu startet am 12. Februar zum Superbowl.