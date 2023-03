LIT

Mit einer OOH-Kampagne macht Circus derzeit in Hamburg auf seinen Marken-Relaunch aufmerksam

Eine Revolution im Convenience-Food-Markt herbeiführen - das ist die Vision von Circus. Das aufstrebende Hamburger Unternehmen bietet frisch gekochtes Essen per App-Liefersystem zu kompetitiven Preisen an und will nun in weitere Städte expandieren. Mit den Wachstumsplänen geht ein umfassender Marken-Relaunch einher. Die Co-Gründer von Circus sind keine Unbekannten in der Branche.

Bei dem Chief Executive Officer des Hamburger Food-Start-ups handelt es sich um Nikolas Bullwinkel, der den zum Unicorn avancierten Essenslieferdienst