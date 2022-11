© Brewdog Heute startet die Brewdog-Kampagne gegen die Fifa-Weltmeisterschaft in Katar

Heute startet Brewdog seine WM-Kampagne "#KeinSponsor" in sechs deutschen Großstädten. Doch gleichzeitig will die Biermarke die WM-Spiele in ihren eigenen Bars zeigen. Die Marke versucht einen komplexen Balance-Akt zwischen Fußball-Begeisterung und gesellschaftlicher Botschaft.