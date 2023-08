Imago/ZUMA Wire

Adidas kann sich kaum noch von Nike differenzieren und verliert an Relevanz in der jungen Zielgruppe - in Europa und Asien.

Steht Adidas vor dem allmählichen Niedergang? Während es Marktführer Nike gelungen ist, bei der Generation Z zu einer der beliebtesten Marken zu werden, zeigen Studien immer wieder, dass Adidas gerade bei den Jungen den Anschluss zu verlieren scheint. Das Beratungsunternehmen Landor & Fitch wollte wissen warum – und hat die größten Sportschuhmarken auf der Basis ihrer Markenwerte verglichen.

Eines der Ergebnisse: Adidas hat Probleme, sich von der Konkurrenz abzugrenzen – der Marke fehlt das gewisse Etwas, mit dem es sich von Nike unt