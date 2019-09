"Ich bin mir nicht sicher, ob die Frauen mutiger sein müssen oder die Unternehmen", sagt Mercedes-Managerin Katrin Adt. Dass Vielfalt und Diversität in einer komplexer werdenden Welt von Vorteil sind, scheinen viele Unternehmen aber mittlerweile verstanden zu haben.





Dennoch geht es noch zu langsam voran. Seit 2016 sind indes viele neue weibliche Führungskräfte hinzugekommen, sodass nur 13 Frauen, die zuvor nominiert waren, 2019 wieder dabei sind. Das ist ein gutes Zeichen. Die Positionen, die sie bekleiden, sind ebenfalls andere: Während vor drei Jahren die Frauen vornehmlich in den Bereichen Personal und Marketing tätig waren, ist das

18 sind Spartenchefinnen oder Geschäftsführerinnen von Autoherstellern/Zulieferern/Entwicklungsdienstleistern. Insgesamt sind sieben Vorständinnen aus dem Automotive-Bereich dabei wie Hildegard Wortmann von Audi, Britta Seeger von Daimler, Hiltrud Werner von VW und Ariane Reinhart von Continental.





Hinzu kommen Einkaufschefinnen, Werks- und Digitalbereichsleiterinnen bis hin zu Start-up-Gründerinnen. In Familienunternehmen hat es manche Tochter ebenfalls bis ganz nach oben gebracht. Und unter den großen Eigentümerfamilien finden sich berühmte Namen wie Susanne Klatten (BMW), Nicola Leibinger-Kammüller (Trumpf) oder Regine Sixt. Auch in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Innovation ziehen Frauen verstärkt die Fäden, wie die Profile von sechs Managerinnen beispielhaft zeigen. Maria Grazia Davino, FCA Germany: Eine Philosophin für die Händler © FCA Germany Maria Grazia Davino

Esther Bahne, Mini: Diversität ist alles

© Mini

Esther Bahne

Sevilay Gökkaya, Toyota: Erfolgsfaktor Vielfalt

© Toyota

Sevilay Gökkaya

Marianne Heiß, BBDO: Mit den Porsches am Tisch

© BBDO

Marianne Heiß

Christina Herzog, Opel: 360-Grad-Blick auf Auto

© Opel

Christina Herzog

Susanne Hahn, Lab1886: Mit ihr hebt Daimler ab

© Lab1886

Susanne Hahn

Der Kongress Seit 2016 kooperiert HORIZONT im Report Automarketing mit der Redaktion der zweiwöchentlich erscheinenden Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche aus dem Verlag Crain Communications in Oberpfaffenhofen. Die Automobilwoche versammelt die Branche am 6. und 7. November in Berlin. Der Automobilwoche Kongress 2019 steht unter dem Motto "Strategiewechsel in der Autobranche", als Sprecher sind unter anderem Daimler-Chef Ola Källenius und Audi-Boss Bram Schot dabei. Ein weiterer Höhepunkt – neben dem Galadinner – ist die Start-up-Session mit digitalen Vorreitern aus den USA, Israel und Deutschland.

Maria Grazia Davino hat keinen gewöhnlichen Werdegang. Philosophie hat sie studiert und wollte promovieren. Ihr Thema, arg verkürzt: "Von der Idee über den Gegenstand zum Produkt". Als Davino sich in Ingolstadt aufhielt, riet man ihr, sich bei Audi zu bewerben. Dort merkte sie, dass Projektmanagement genau ihr Ding ist: "Von der Idee über den Gegenstand zum Produkt". Von da an machte sie Karriere. Von Audi ging es zu Lamborghini, wo sie Assistentin des damaligen Vorstandschefs Stephan Winkelmann war. Die Neapolitanerin, die fließend Deutsch spricht, wechselte 2011 zum FCA-Konzern nach Turin, bekam Vertriebsverantwortung, war für FCA in Rom. Dann wurde sie Managing Director in Österreich, in der Schweiz – und seit April 2018 ist sie Chefin von FCA Germany. Ihr größtes Verdienst seitdem: das Vertrauen der Händler zurückgewonnen zu haben.Es sind die großen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, die Esther Bahne faszinieren. Deshalb war für sie, die amerikanische Literatur, Psychologie und Kommunikationswissenschaft in München studiert hat, früh klar: "Ich will in einer Leitindustrie arbeiten, die all diese Ebenen bedient. Und in der Autoindustrie ist das so", sagt sie. Bei Audi begann Bahne 2004 als Trainee in der Unternehmenskommunikation und hatte gleich mit der EU-Osterweiterung zu tun. "Ich konnte genau das tun, was ich wollte: Teil der Lösung sein", sagt sie. 2013 wechselte sie zur BMW-Marke Mini und verantwortet mittlerweile als Vice President die Themen Innovation und Strategie für Mini. In dieser Position macht sie sich mit ihrem Team Gedanken darüber, was die Kunden in Zukunft wollen. "Wir bauen Mini zu einer Lifestyle- Marke aus und entwickeln Angebote, die weit übers schnöde Auto- Besitzen hinausgehen", sagt die Managerin. Bahne braucht für ihren Job den Blick über den Tellerrand. "Deshalb sind für mich diverse Teams das A und O. Divers, was Geschlechter angeht, aber auch, was Internationalität angeht", sagt Bahne. Agnes VogtSevilay Gökkaya hat türkische Wurzeln, ist aber in Deutschland zu Hause und hat in Tübingen Betriebswirtschaft studiert. Sie kam als junge Frau in die Automobilindustrie, mit 28 Jahren war sie bereits Marketingchefin von Hyundai Deutschland. 2011 ging es zu Citroën Deutschland und drei Jahre später wechselte sie zu Toyota. Auch in diesem männerdominierten Unternehmen kletterte sie die Karriereleiter nach oben. Seit Juli 2018 leitet Gökkaya als General Manager den Bereich Brand and Marketing Communication auf europäischer Ebene. "Ich denke inzwischen, dass Frauen mehr leisten müssen, um im Beruf sichtbar zu werden", sagt Gökkaya. Doch sie beklagt sich nicht: "Derzeit ist es eine gute Zeit für die Karriere von Frauen. Natürlich muss die Performance stimmen. Aber inzwischen wird von den meisten Männern verstanden, dass Gender Diversity ein echter Erfolgsfaktor im Unternehmen ist." Wenn mehr Positionen von Frauen besetzt sind, "dann ist das auch für das Geschäftliche bereichernd". Frauen mit Kindern müssten dabei allerdings meist doppelt so gut organisiert sein wie Männer. Um ihre Erfahrungen zum Thema Frauen-Karriere weiterzugeben, engagiert sich Gökkaya inzwischen im Mentoring von jungen weiblichen Nachwuchskräften. "Ich bin zurzeit Mentorin von elf Frauen, und das betreibe ich sehr aktiv. Mein Credo ist dabei: ‚Verwandelt Euch im professionellen Umfeld nicht in einen Mann, sondern bleibt eine Frau und bleibt Ihr selbst.‘" Michael KnauerDen Höhepunkt ihrer Karriere hat Marianne Heiß im März erklommen. Nach mehr als 20 Jahren bei BBDO wurde sie Vorstandschefin der deutschen Agenturgruppe. BBDO Germany mit Sitz Düsseldorf ist die größte Auslandstochter des weltweiten Werbenetzwerks.Doch wer die hoch motivierte, agile Niederösterreicherin kennt, könnte daran zweifeln, dass diese Position wirklich schon der endgültige Höhepunkt ihrer Karriere ist. Viel Aufmerksamkeit wurde Heiß zuteil, als sie im März 2018 Aufsichtsrätin der Volkswagen AG, von Audi und Porsche SE wurde. Dort bringt sie sich mit ihrem Marketing- und Finanzwissen ein und sitzt mit den Eignerfamilien Porsche und Piëch an einem Tisch. Heiß, 46 Jahre alt, kennt die Autobranche durch die Agentur. Aktuell arbeiten BBDO-Agenturen für sechs Automarken, darunter Ford, BMW und Smart. Dass durch ihr Aufsichtsratsmandat ein Konflikt mit den Kunden entstehen könnte, dementiert sie. Alle Parteien seien einbezogen worden. Heiß begann 1996 in der Agentur. Unter anderem war sie seit 2011 als European Finance Director bei BBDO Europe in London tätig, seit 2013 als Finanzchefin von BBDO. Sie ist viel unterwegs. Aber am Wochenende wohnt und lebt sie mittlerweile in "ihrer" Stadt: Wien. Burkhard RieringChristina Herzog ist autobegeistert und eine echte Fußball-Närrin. "Ich war schon Fan von Borussia Dortmund, bevor ich zu Opel kam", sagt sie mit Blick auf Opels langjähriges BVB-Sponsoring. Doch für die Leitung des Opel-Marketings in Deutschland braucht es mehr als Begeisterung für den Fußball. Die ehemalige Managerin einer Werbeagentur hat diverse Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Kommunikation bei Fiat, Alfa Romeo und Chevrolet hinter sich. "Der Bereich Werbung war mir auf Dauer zu eng, ich liebe an meinem Beruf den 360-Grad-Blick auf die Themen Automobil, Technologie und Gesellschaft." Authentizität und Glaubwürdigkeit zählen mehr denn je, ist die 46-Jährige überzeugt: "Wie man an der Fridays-for-Future-Bewegung gut sehen kann, haben auch wir Autobauer eine große Verantwortung."Susanne Hahn ist die Powerfrau bei Daimler. Wo eine neue Geschäftsidee auftaucht, hat die quirlige Leiterin der Innovationseinheit Lab1886 meist ihre Finger im Spiel. Ihr jüngstes Baby heißt Chark. Dabei handelt es sich um einen Service, bei dem Einkäufe ins parkende Auto geliefert werden können. Hahns wohl größtes Projekt ist Volocopter. Auf ihr Betreiben hin ist der Konzern vor zwei Jahren bei dem Bruchsaler Flugtaxi-Start-up eingestiegen, das ambitionierte Pläne verfolgt. Damit will Daimler bei Mobilitätsservices auch die dritte Dimension abdecken. Seit März 2016 steht Hahn an der Spitze des Lab1886. Zuvor hat sie in vielen Bereichen gearbeitet – von der Produktion bis zur Vorstandsassistenz. Kollegen bescheinigen ihr eine energiereiche Mischung aus positiver Ausstrahlung, Kompetenz und Erfolgswille. Sie entspricht einem gefragten Managertyp: teamorientiert und durchsetzungsstark. Michael Gerster