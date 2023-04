Warner Bros.

"Barbie" mit Margot Robbie kommt im Sommer dieses Jahres in die Kinos

In der vergangenen Woche startete "Manta, Manta - zwoter Teil" in den Kinos, diese Woche folgt mit "Air" gleich der nächste Film, in dem es um eine erfolgreiche Markengeschichte geht. HORIZONT Online zeigt zu diesem Anlass 16 Filme aus der Kinogeschichte, in denen Marken die Hauptrolle spielen.

Nur eine Woche nach der Kinopremiere steht "Manta, Manta 2" auf Platz 1 der deutschen Kinocharts. Mit rund 370.000 Zuschauer:innen handelt es sich lau