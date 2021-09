Mit diesen provokanten Plakaten will Fritz-Kola junge Leute an die Wahlurne locken

© Fritz Kola Fritz-Kola animiert zum Wählen

Die Wahlbeteiligung junger Menschen ist in Deutschland durchaus ausbaufähig. Bei der letzten Bundestagswahl machten weniger als 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ihr Kreuzchen. Zum Vergleich: Bei den Wahlberechtigten zwischen 50 und 60 hatten knapp 80 Prozent abgestimmt. Wohin das führen kann, hat der Fall Großbritannien gezeigt, wo das Fernbleiben junger Leute beim Referendum 2016 mit zum Sieg der Brexit-Befürworter beigetragen hatte - die Folgen sind bekannt. Fritz-Kola will verhindern, dass in Deutschland Ähnliches passiert und ruft junge Erwachsene daher mit einer provokanten Kampagne dazu auf, ihre Stimme abzugeben.