© IMAGO / Oliver Langel Tina Müller gibt CEO-Posten ab

Zäsur bei Douglas: Bei dem Parfümeriemarktführer bahnt sich ein Wechsel an der Spitze an. Investor CVC baut die Chefetage der Beautytochter um und will offenbar noch mehr Kosten senken. Der ehemalige Action-Chef Sander van der Laan übernimmt den CEO-Posten von Tina Müller, die in den Aufsichtsrat wechselt.