PiCK UP! HAZELNUT CHOCO TV-Spot “Magnus”

Seit April ist die neue Pick-up-Sorte Choco Hazelnut bereits im Handel erhältlich. Nach einer Teaser-Kampagne im März gibt Bahlsen nun den Startschuss für die große Einführungskampagne. Mit dem Auftritt, der diesmal auf Projektbasis vonentwickelt wurde, will Bahlsens DACH-Marketingchefin Sabine Dillmann über 550 Millionen Bruttokontakte erzielen. Damit handele es sich um die größte 360-Grad-Kampagne, die Bahlsen in diesem Jahr für die Marke Pick-up umsetzen werde, so Dillmann.Im Mittelpunkt des Auftritts stehen TV-Spots und Online-Videos rund um den Markenbotschafter Magnus, der nicht nur Nuss mag, sondern eben auch Pick-up. Dass die neue Schöpfung der Marke, nämlich Choco Hazelnut, damit genau das richtige für den jungen Mann mit dem trendigen Siebentagebart ist, liegt auf der Hand.Der Werbefilm, den die zuständige Mediaagenturvon Mitte August bis in den November auf Sendern wie Pro Sieben, RTL, Sat 1 oder Pro Sieben MAXX schaltet, wird auch auf den Online-Videoplattformen von Studio71, der AdAlliance und SevenOne Media laufen. Auf Youtube, wo die Spots ebenfalls zu sehen sind, kommen zusätzlich kurze Bumper Ads zum Einsatz. Flankiert wird der Bewegtbild-Auftritt durch Posts auf Social Media, Influencer Marketing, Shopping Cartboards, Edgar Cards, Promotions am PoS, Samplings und Produkttests. Für maximale Aufmerkamkeit sollen dabei auch witzige Botschaften wie "Pick-up Hazelnut - nusst Du probieren!" oder der Hashtag #nussmanmögen sorgen.Eine wichtige Rolle im Mediamix spielt die Außenwerbung, bei der Bahlsen mitzusammenarbeitet. Hier fließt ein großer Teil des Etats in Programmatic Digital Out of Home. Grund: Die technischen Mögklichkeiten erlauben es, eine enorme Anzahl an verschiedenen Kreationen auszuspielen - und auf die jeweils gegebenen Bedürfnisse der Zielgruppe hin zu optimieren. So entscheiden jeweils die Bewegungsdaten der verschiedenen Zielgruppencluster darüber, wie sich eine Kreation zusammensetzt und wann beziehungsweise wo sie ausgespielt wird. Wie die Kreationen aussehen, hängt unter anderem davon ob, welcher Wochentag und welche Uhrzeit gerade ist, ob es regionale Aspekte zur Ansprache gibt und welche Topics für die Zielgruppe relevant sind. Laut Bahlsen werden die Motive in Echtzeit mithilfe von Dynamic Creation zusammengesetzt. Auch die Planung der klassischen 18/1-Flächen am PoS erfolgt über ein datenbasiertes Scoring-Modell.Schon bei der Teaser-Kampagne im März zeigte sich Bahlsen experimentierfreudig. Damals konnten sich Nutzer von Amazons Smartspeaker Alexa eine Probe des neuen Pick-up-Riegels zusenden lassen. Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Alexa-Skill. Dieser wurde in Podcasts beworben. mas