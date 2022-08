© LOLA Mullen Lowe Der rund dreiminütige Clip lässt die animierte mit der realen Welt verschmelzen.

Die Sinfonie Nr. 25 in g-Moll schrieb Wolfgang Amadeus Mozart im Oktober 1773 - kurz nach dem Erfolg seiner Opera seria "Lucio Silla". Bis heute zählt sie zu den bekanntesten Stücken des in Salzburg geborenen Ausnahmekomponisten, der bereits zu seinen Lebzeiten als Wunderkind in die Geschichte einging. Was viele nicht wissen: Mozart war nicht nur einer der bedeutendsten Komponisten der Welt, sondern ebenfalls ein selbsterklärter Eis-Fan. Daher zollt Magnum ihm Tribut mit einem Kampagnenfilm, der die animierte mit der realen Welt verschmelzen lässt.