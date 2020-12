In Zeiten, in denen die konjunkturelle Entwicklung weltweit zu einem nicht unerheblichen Teil von der Wirksamkeit eilig entwickelter Impfstoffe abhängt, ist der Blick in die Glaskugel mit gewissen Risiken behaftet. Dennoch wagt mit Magna nun ein weiterer Big Player eine Prognose fürs kommende Jahr. Und siehe da: Während sich die Mitglieder des deutschen Werbekundenverbands OWM zu den Zukunftsaussichtenund für 2021 überwiegend mit stagnierenden Budgets rechnen, sagt die Mediaeinkaufsgesellschaft aus dem Hause IPG dem deutschen Markt ein kräftiges Plus bei den Werbeausgaben voraus.