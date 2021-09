So will Mey & Edlich bekannter werden

© Mey & Edlich Hinter jedem Mann steckt eine Geschichte - oder mehrere, wenn es nach Herrenausstatter Mey & Edlich geht.

Mey & Edlich weckt Begehrlichkeit bei der Zielgruppe - aber nur bei dem geringen Teil, der die Marke überhaupt kennt. Mit einer Bewegtbild-Kampagne geht der Herrenausstatter jetzt in die Offensive und setzt dabei zum ersten Mal überhaupt auf TV. Der Spot ist dabei aber nur der nächste Schritt in einem längeren Prozess: Der Look and Feel der Männermodemarke wird seit geraumer Zeit erneuert.