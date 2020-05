Butcher's Son TV-Spot Mai 2020

Schon am Sendermix wird deutlich, dass sich die von den New Yorker Barber Shops inspirierte Marke nicht allein an Männer richtet. Butcher's Son will einer Mitteilung zufolge Männer wie Frauen gleichermaßen ansprechen, die ihren Kosmetikbedarf im Drogerie-Einzelhandel decken.Kreiert wurde der Spot von der Kölner Agentur. Zeitgleich zum TV startet Butcher's Son auch eine groß angelegte Social-Media-Kampagne. Beim Kunden zeichnetverantwortlich, die seit Mitte August 2019 die Position des Marketing Direktors bei der Muttergesellschaft Murnauer Markenvertrieb innehat Das Egelsbacher Unternehmen hat vor allem Gesundheits- und Kosmetikprodukte wie Perlweiss, Salthouse oder Baktokult im Portfolio. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen laut Nielsen rund 2 Millionen Euro brutto in Werbung investiert (-53,7 Prozent), wobei knapp 70 Prozent der Spendings in TV flossen. ire