Was die Blockchain wirklich für die Marketingwelt leisten kann

© Diconium Adam Helfgott, CEO Madhive

Themenseiten zu diesem Artikel: Blockchain

Blockchain Cannes Lions

Cannes Lions Technologie

Neuartige Technologien und Buzzwords wie KI, Smart Data und Co spielen beim größten Kreativfestival der Welt in Cannes eine immer größere Rolle. Dazu gehört natürlich auch die Blockchain, von der viele auch im Jahr 2019 immer noch nicht wissen, wie sie das Marketing wirklich verändern wird. Im Interview mit HORIZONT und Diconium an Rande der Cannes Lions erklärt Adam Helfgott, CEO des Tech-Dienstleisters Madhive, die Vorzüge der Blockchain für Unternehmen - und zieht eine Verbindung zum neuen Mobilfunkstandard 5G.