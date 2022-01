In dem 60-Sekünder ist der Hollywood-Star auf der heimischen Couch in seiner Villa in Los Angeles zu sehen, wie er auf seinem Fernseher durch das reichhaltige Angebot von Apple TV+ scrollt und gleich mal in Richtung Kamera die Frage stellt, ob er die Verantwortlichen bei Apple in irgendeiner Form beleidigt habe. Denn wie Hamm mit großer Verwunderung feststellt, ist er in keinem der zahlreichen Filme und Serien bei dem Streamingdienst mit von der Partie - dafür aber beispielsweise Tom Hanks, Samuel L. Jackson, Billie Eilish, Denzel Washington, Frances McDormand und ja, sogar Snoopy.





In der logische Message am Ende des Spots verkündet Apple dann, was es mit seinem Streamingangebot biete: "Everyone but Jon Hamm." Aber dafür hat der ja diesen amüsant-narzisstischen Ausbruch in einem Werbespot - und trommelt mit seinem Zapping durch das Apple-TV+-Programm gleich mal für zahlreiche Apple-Eigenproduktionen wie "Ted Lasso", "The Morning Show", "Cherry" oder "Defending Jacob".



